Kremlin assegura ter deslocado algumas crianças ucranianas para as proteger da ameaça das hostilidades.SERGEY KOZLOV /EPA
Rússia cometeu crimes contra a humanidade ao deportar crianças ucranianas, diz inquérito da ONU

Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia afirma que as autoridades russas “deportaram e transferiram ilegalmente crianças” e que “atrasaram indevidamente o seu repatriamento”.
