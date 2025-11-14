Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Maria Zakharova, pota-voz da diplomacia russa.
Maria Zakharova, pota-voz da diplomacia russa.DR
Internacional

Rússia anuncia estar disponível para cimeira com Estados Unidos na Hungria

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, considera "importante" avançar com a agenda bilateral "para discutir a questão ucraniana".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Rússia está disponível para uma cimeira na Hungria entre os líderes russo e norte-americano, Vladimir Putin e Donald Trump, caso esta se basear nos “resultados” da reunião realizada em agosto no Alasca.

“Continuamos a postos para uma segunda cimeira russo-norte-americana em Budapeste, caso se mantenham os resultados obtidos no Alasca”, disse esta sexta-feira, 14 de novembro, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, sublinhando ainda ser importante a manutenção de contactos entre os chefes da diplomacia das duas potências mundiais.

Segundo a porta-voz, “não houve contactos entre os ministros [o russo Serguei Lavrov e o norte-americano Marco Rubio] depois de Anchorage [cidade do Alasca que acolheu em agosto a cimeira] e a subsequente conversa telefónica”.

Zakharova afirmou, no entanto, que os dois responsáveis concordaram “com a necessidade de manter uma comunicação regular”.

“Isto é importante para discutir a questão ucraniana e avançar com a agenda bilateral. Os contactos vão prosseguir quando haja necessidade”, referiu a porta-voz, admitindo que os progressos para melhorar as relações não aconteceram “tão rapidamente” como Moscovo teria desejado após o regresso de Trump à Casa Branca em janeiro.

“Com a chegada da nova administração, sentimos um desejo significativo ou vontade da parte deles de retomar o diálogo”, disse Zakharova.

E acrescentou: “É algo que está a acontecer, mas certamente não tão rápido quanto gostaríamos”.

Maria Zakharova, pota-voz da diplomacia russa.
Zelensky: Ucrânia utilizou "com sucesso" mísseis de longo alcance 'Long Neptune' contra alvos na Rússia
Maria Zakharova, pota-voz da diplomacia russa.
Ataque russo de grande escala contra Kiev faz pelo menos seis mortos. "Cruel", classifica Zelensky
EUA
Donald Trump
Rússia
Vladimir Putin
Maria Zakharova

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt