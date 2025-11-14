Rússia anuncia estar disponível para cimeira com Estados Unidos na Hungria

A Rússia está disponível para uma cimeira na Hungria entre os líderes russo e norte-americano, Vladimir Putin e Donald Trump, caso esta se basear nos “resultados” da reunião realizada em agosto no Alasca.“Continuamos a postos para uma segunda cimeira russo-norte-americana em Budapeste, caso se mantenham os resultados obtidos no Alasca”, disse esta sexta-feira, 14 de novembro, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, sublinhando ainda ser importante a manutenção de contactos entre os chefes da diplomacia das duas potências mundiais.Segundo a porta-voz, “não houve contactos entre os ministros [o russo Serguei Lavrov e o norte-americano Marco Rubio] depois de Anchorage [cidade do Alasca que acolheu em agosto a cimeira] e a subsequente conversa telefónica”.Zakharova afirmou, no entanto, que os dois responsáveis concordaram “com a necessidade de manter uma comunicação regular”.“Isto é importante para discutir a questão ucraniana e avançar com a agenda bilateral. Os contactos vão prosseguir quando haja necessidade”, referiu a porta-voz, admitindo que os progressos para melhorar as relações não aconteceram “tão rapidamente” como Moscovo teria desejado após o regresso de Trump à Casa Branca em janeiro.“Com a chegada da nova administração, sentimos um desejo significativo ou vontade da parte deles de retomar o diálogo”, disse Zakharova.E acrescentou: “É algo que está a acontecer, mas certamente não tão rápido quanto gostaríamos”..Zelensky: Ucrânia utilizou "com sucesso" mísseis de longo alcance 'Long Neptune' contra alvos na Rússia .Ataque russo de grande escala contra Kiev faz pelo menos seis mortos. "Cruel", classifica Zelensky