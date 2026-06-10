"Reunir-me com Epstein foi um grave erro de julgamento", diz Bill Gates

"Um grave erro de julgamento". É assim que Bill Gates define a sua relação com Jeffrey Epstein. O bilionário do setor tecnológico divulgou no seu site uma declaração destinada ao Congresso norte-americano. O fundador da Microsoft afastou qualquer envolvimento nos crimes de Epstein. "Quero afirmar de forma muito clara: nunca testemunhei nem tive qualquer indicação de que Epstein estivesse envolvido em atividades criminosas em curso", escreveu.Segundo Gates, foi Epstein quem procurou aproximar-se dele. "Nunca fui à sua ilha, ao seu rancho ou à sua residência na Florida. Nunca vitimizei ninguém. Embora ele possa ter procurado desenvolver uma relação pessoal comigo, nunca tive interesse nisso nem correspondi a qualquer tentativa nesse sentido", afirmou.O empresário conta que conheceu o criminoso em 2011, "através de pessoas em quem confiava no âmbito do meu trabalho profissional e filantrópico". Segundo o depoimento, Epstein "afirmava que podia angariar milhares de milhões de dólares para a saúde global junto de pessoas a quem prestava serviços de planeamento fiscal e sucessório".Bill Gates não esconde que tinha conhecimento do passado criminoso do então financista norte-americano. "Recordo-me de saber que Epstein tinha enfrentado problemas legais no passado, mas não compreendia plenamente a dimensão dos crimes que havia cometido. Aceitei essa apresentação sem exercer o grau de escrutínio que deveria ter aplicado", explicou.O norte-americano confirma que teve encontros presenciais com Epstein entre 2011 e 2014 para discutir doações e financiamento. "Desde o início deixei claro a Epstein que ele nunca desempenharia qualquer papel no trabalho em causa nem receberia qualquer compensação", refere. Depois de as doações não se terem concretizado, Gates garante que "deixou de se reunir ou comunicar" com ele.O bilionário destaca ainda que foi alvo de uma tentativa de chantagem por parte de Epstein, mas que não cedeu. "Como o público pode agora verificar com base no que foi divulgado nos ficheiros, Epstein procurava utilizar informações sobre as minhas infidelidades — juntamente com muitas mentiras que acrescentou posteriormente — para me pressionar a retomar o contacto com ele", afirmou.Hoje, Gates reconhece que foi um erro ter-se reunido com o criminoso e que isso colocou o seu trabalho "em risco". A audição de Bill Gates decorrerá à porta fechada. O objetivo é apurar a natureza das ligações entre ambos, no âmbito da investigação relacionada com o predador sexual..Bill Gates testemunha ante Congresso dos Estados Unidos no caso Epstein.Polícia britânica pede informações sobre possíveis crimes sexuais a envolver o ex-príncipe André