Renan Santos: “Flávio Bolsonaro não tem menor condição de vir a ser presidente”
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Renan Santos: “Flávio Bolsonaro não tem menor condição de vir a ser presidente”

Renan Santos, candidato ao Planalto com agenda “à Milei” na economia e “à Bukele” na segurança, diz que, ao contrário do bolsonarismo, representa a verdadeira direita
João Almeida Moreira
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