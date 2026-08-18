Relações Públicas da Dior e produtor de cinema morrem num acidente de carro em França

A diretora de Relações Públicas da Dior, Mathilde Favier, de 57 anos, e o marido, o produtor de cinema francês Nicolas Altmayer, de 61, morreram num grave acidente de carro, que ocorreu na segunda-feira (17 de agosto) em Deux-Sèvres, na região francesa de Airvault.

O carro em que os dois seguiam, da marca Mini, colidiu com um camião "que vinha na direção oposta enquanto ultrapassavam outro veículo", disse à AFP o vice-procurador de Niort, Nicolas Leclainche.

Foi aberta uma investigação "por homicídio culposo do motorista", com vista a apurar as circunstâncias do acidente, informou Leclainche. De acordo com o jornal Le Figaro, a colisão ocorreu numa estrada de três faixas. Os dois seguiam em direção à ilha de Ré, onde tinham casa.

"Fiquei profundamente triste ao saber da morte trágica e repentina de Mathilde Favier, que dedicou tantos anos, colocando a sua paixão, energia e talento, ao serviço da Maison Dior", afirmou Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH, ao qual pertencem diversas marcas de luxo, entre as quais a Dior, num comunicado divulgado nas redes sociais.

A presidente e diretora executiva da Christian Dior Couture, filha de Bernard Arnault, também lamentou a morte da mulher responsável pela ligação de várias celebridades, como Rihanna e Jennifer Lawrence, à marca. "A Dior acaba de perder uma profissional incrível e eu perdi uma uma amiga leal. O seu otimismo e coragem despertavam admiração", escreveu Delphine Arnault.