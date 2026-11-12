Relações EUA-China: Governo chinês apela à estabilidade num momento de tensões no setor tecnológico

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, alertou os Estados Unidos que estabilizar os laços bilaterais "não foi fácil" e apelou ao reforço do diálogo, em conversa com o homólogo norte-americano, Marco Rubio.

A conversa telefónica , realizada na quarta-feira, foi "positiva e construtiva", segundo um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, que informou que ambos os diplomatas trocaram opiniões aprofundadas sobre as ligações bilaterais e os contactos entre os seus líderes.

Wang destacou que a visita do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos, em setembro, foi "bem-sucedida" e proporcionou aos presidentes uma "orientação estratégica mais clara" para as relações bilaterais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que a estabilização dos laços "não foi fácil" e decorre de uma "escolha racional" baseada nos interesses, tanto específicos como partilhados, de ambos os países.

Além disso, assegurou que a política chinesa em relação a Washington se mantém e manifestou a disponibilidade de Pequim para reforçar a comunicação e a cooperação, bem como para "gerir adequadamente as diferenças" e as "questões sensíveis".

Wang solicitou ainda apoio mútuo para a organização das cimeiras de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen, e do G20, para concretizar a relação de "estabilidade estratégica construtiva" defendida por ambas as partes.

O comunicado chinês não detalhou o que foi afirmado por Rubio durante a conversa.

A chamada acontece antes da reunião de líderes da APEC, prevista para 18 e 19 de novembro na cidade de Shenzhen, no sudeste da China, onde se espera a presença do presidente norte-americano, Donald Trump, e de Xi.

Ambos os líderes concordaram, em setembro, em prolongar até janeiro de 2027 a trégua comercial bilateral, embora persistam atritos em várias áreas, como a tecnológica.

Tensões recentemente agravadas pelo escândalo de alegada espionagem chinesa envolvendo o líder da gigante dos semicondutores norte-americana Nvidia, Jensen Huang, acusações que Pequim rejeita.