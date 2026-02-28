Reino Unido reforça meios militares no Médio Oriente e diz que é "vital" regressar a processo diplomático

Numa comunicação no nº 10 de Downing Street o primeiro-ministro britânico disse que o Reino Unido não desempenhou um papel nos ataques ao Irão pelos Estados Unidos e Israel, mas considera que "o regime no Irão é absolutamente abominável". "Assassinou milhares dos seus próprios cidadãos, reprimiu brutalmente a dissidência e procurou desestabilizar a região. Mesmo no Reino Unido, o regime iraniano representa uma ameaça direta para dissidentes e para a comunidade judaica. Só no último ano, apoiou mais de 20 ataques potencialmente letais em solo britânico", disse Keith Starmer na sua comunicação. .Von der Leyen e Costa pedem “máxima contenção”. Macron diz que "escalada é perigosa para todos" .Por isso, adiantou, ao Irão "nunca pode ser permitido que desenvolva uma arma nuclear" e esse"continua a ser o principal objetivo do Reino Unido e dos nossos aliados, incluindo os Estados Unidos".Starmer condenou a resposta do Irão, com o lançamento de mísseis contra Israel e bases norte-americanos em vários países do Médio Oriente. O primeiro-ministro britânico adiantou que o Reino Unido dispõe de um conjunto de capacidades defensivas na região que foram reforçadas recentemente. "As nossas forças estão ativas e aviões britânicos estão hoje nos céus como parte de operações defensivas regionais coordenadas para proteger o nosso povo, os nossos interesses e os nossos aliados — como o Reino Unido já fez antes, em conformidade com o direito internacional", afirmou. .Análise: as três fragilidades do Irão explicam momento para a guerra.Além disse, acrescentou, "reforçámos as medidas de proteção das bases e do pessoal britânico para o nível máximo". Keith Starmer considera que o Irão pode colocar um fim ao conflito "agora" e que é "vital que evitemos uma nova escalada e regressemos a um processo diplomático".Primeiro-ministro britânico disse que o Irão dever "abster-se de novos ataques, abandonar os seus programas de armamento e cessar a violência e repressão atrozes contra o povo iraniano — que merece o direito de determinar o seu próprio futuro, em consonância com a nossa posição de longa data". Esse, defendeu "é o caminho para a desescalada e para o regresso à mesa das negociações". .Operação Fúria Épica: Cinco aviões reabastecedores dos EUA levantaram voo este sábado da Base das Lajes.Ataque já esperado ao Irão pode atenuar efeitos nos mercados