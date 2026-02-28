Von der Leyen e Costa pedem “máxima contenção”. Macron diz que "escalada é perigosa para todos"

Os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão já motivaram reações das instituições e líderes da União Europeia. Os presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, mostraram “grande preocupação”, e o presidente francês pede uma "reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas".“Os desenvolvimentos no Irão são motivo de grande preocupação. Mantemo-nos em estreito contacto com os nossos parceiros na região. Reiteramos o nosso firme compromisso com a salvaguarda da segurança e da estabilidade regionais”, defenderam Ursula von der Leyen e António Costa, num comunicado conjunto este sábado, 28 de fevereiro. .EUA e Israel lançam Operação Fúria Épica. Agência estatal iraniana fala em 40 mortos em escola de raparigas. “Garantir a segurança nuclear e evitar quaisquer ações que possam agravar ainda mais as tensões ou comprometer o regime global de não proliferação é de importância crítica”, sublinharam.Os dois líderes disseram que estão a trabalhar “em estreita coordenação" com os 27 Estados-membros, e que vão tomar todas as medidas necessárias para assegurar apoio ao cidadãos europeus nas regiões em conflito. “Apelamos a todas as partes para que exerçam a máxima contenção, protejam os civis e respeitem plenamente o direito internacional”, apelaram os dois líderes da União Europeia. . O presidente francês, Emmanuel Macron, reagiu na rede social X ao "início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão", considerando que o conflito "tem graves consequências para a paz e a segurança internacionais"."A atual escalada é perigosa para todos. Ela precisa de parar. O regime iraniano precisa de compreender que não tem agora outra opção senão envolver-se em negociações de boa-fé para pôr fim aos seus programas nucleares e de mísseis balísticos, bem como às suas ações para desestabilizar a região. Isto é absolutamente essencial para a segurança de todos no Médio Oriente", escreveu o presidente francês."O povo iraniano também precisa de poder construir o seu futuro livremente. Os massacres perpetrados pelo regime islâmico descredibilizam-no e exigem que o povo tenha voz. Quanto mais cedo, melhor", prosseguiu Macron, que revelou que França "solicita uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas" e que está em contacto próximo com os "parceiros europeus" e "amigos do Médio Oriente".O chefe de Estado gaulês assegurou ainda que "estão a ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança" do território, dos cidadãos e dos recursos franceses no Médio Oriente. .Numa primeira reação à operação lançada por Estados Unidos e Israel, o ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal referiu que "acompanha ao minuto todos os desenvolvimentos da situação no Irão e em Israel", em contacto permanente com" a rede diplomática portuguesa."A nossa prioridade é a segurança dos cidadãos portugueses", frisou, na rede social X. .Entretanto, contactado pela agência Lusa, um porta-voz do MNE disse que o ministro Paulo Rangel e o Gabinete de Emergência Consular estão a contactar todos os embaixadores dos países da região. O MNE recomenda aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais e que em caso de emergência contactem as embaixadas ou consulados.Com Lusa.Ataque já esperado ao Irão pode atenuar efeitos nos mercados