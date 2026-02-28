Ataque já esperado ao Irão pode atenuar efeitos nos mercados

É um desenvolvimento "muito relevante" o ataque dos EUA e Israel ao Irão, este sábado, 28 de fevereiro, mas "não é uma surpresa, o que poderá atenuar alguns efeitos nos mercados", considera Filipe Garcia, economista da IMF - Informação de Mercados Financeiros. É de esperar, considera, uma subida dos preços do ouro, do petróleo e do dólar. .EUA e Israel lançam Operação Fúria Épica. Irão retalia contra Israel e bases americanas em países do Golfo. O analista de mercado espera uma "queda relevante" na abertura das bolsas na segunda-feira, mas "sem crash". Filipe Garcia sublinha que a incerteza é um fator a ter em conta, uma vez que "nas guerras sabe-se como começam, não se sabe como acabam"."O que se percebe para já é que não está a ser apenas um conflito entre os EUA e o Irão. Vários países do Médio Oriente estão envolvidos desde o início, nomeadamente Israel, Catar, Jordânia, Bahrain e os houtis vão atacar no Mar Vermelho", antecipa o economista. Perceber se a navegabilidade vai continuar ou não será "crítico" na ótica de Filipe Garcia, uma vez que "o fecho do Estreito de Ormuz provocaria escassez em partes do mercado de petróleo. Eventuais problemas no Canal de Suez também poderiam provocar alterações de rotas e logística".Outra consequência deste ataque, diz ainda, é prejudicar as perspetivas de cessar-fogo na Ucrânia, pois "a Rússia já mostrou desagrado e a China também não estará satisfeita". Uma coisa é certa, sublinha Filipe Garcia sobre o impacto deste ataque na economia global: "Não é inesperado, mas não ajuda no imediato à confiança e pode ser grave se o conflito se alargar ou for longo. O Irão não é a Venezuela do ponto de vista militar e de influência na região". Donald Trump ameaçou e cumpriu, lançando este sábado, 28 de fevereiro, em articulação com Israel, a Operação Fúria Épica contra o Irão. Teerão já retaliou com mísseis contra Israel.Em atualização .Rubio visita Israel na próxima semana. Trump diz que "não está feliz" com o Irão.Mediador e ministro iraniano saúdam "progressos" nas conversações entre EUA e Irão