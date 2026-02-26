Mediador e ministro iraniano saúdam "progressos" nas conversações entre EUA e Irão

O mediador das negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irão, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Omã Badr Albusaidi, considerou que a ronda de quase seis horas, na residência do embaixador do país árabe em Genebra, foi produtiva, e que novas negociações deverão ocorrer na próxima semana, já ao nível técnico. Afirmou que as delegações tinham “terminado o dia após progressos significativos” e que fariam uma pausa para consultas nas respetivas capitais antes de se reunirem de novo.Albusaidi acrescentou que a via diplomática se mantém ativa apesar do ambiente de alto risco que rodeia as negociações. O seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, também se mostrou satisfeito com as negociações. “No geral, durante estas horas longas e muito intensas, foram alcançados bons progressos, e entrámos numa revisão séria dos elementos de um acordo, tanto na área nuclear como nas sanções”, disse sobre as reuniões que se desenrolaram de manhã e à tarde e que contaram com a participação técnica do diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi. .EUA aplicam máxima pressão ao Irão antes de ronda negocial crítica.Não houve qualquer comentário por parte dos mediadores norte-americanos, Jared Kushner e Steve Witkoff. Segundo o Canal 12 israelita, a delegação dos EUA saiu “desapontada” face à oferta de Teerão de limitar o enriquecimento de urânio a necessidades médicas, e cessação da atividade nuclear por um número limitado de anos, a retomar sob concertação regional. Os EUA terão exigido o desmantelamento total das instalações nucleares iranianas e a transferência do urânio enriquecido para fora do país, permitindo apenas o enriquecimento de baixo nível no reator de investigação de Teerão.