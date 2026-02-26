A economia iraniana está em crise, mas há setores de atividade sem mãos a medir: é o caso dos cartazes de propaganda contra os EUA e Israel.
A economia iraniana está em crise, mas há setores de atividade sem mãos a medir: é o caso dos cartazes de propaganda contra os EUA e Israel.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

EUA aplicam máxima pressão ao Irão antes de ronda negocial crítica

Tendo como pano de fundo mais sanções e ameaças de um ataque militar, delegações dos Estados Unidos e do Irão discutem nesta quinta-feira o programa nuclear de que Teerão tem recusado abdicar.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Sanções
CIA
negociações nucleares
David Petraeus
EUA-Irão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt