Embaixador dos EUA em Israel autoriza funcionários não essenciais a "saírem rapidamente do país"

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, autorizou os funcionários não essenciais a saírem do país o mais rapidamente possível. Segundo o The New York Times, o diplomata terá enviado na manhã desta sexta-feira, 27 de fevereiro, um email a informar que se os funcionários não essenciais da representação diplomática quiserem sair de Israel, assim como as suas famílias, o devem fazer "hoje". A saída de Israel de funcionários norte-americanos não essenciais "provavelmente resultará numa alta procura" por voos, avisou. "Concentrem-se em conseguir um assento para qualquer lugar de onde possam continuar a viagem para Washington, mas a prioridade será sair rapidamente do país", lê-se no email do embaixador dos EUA em Israel, avança o jornal norte-americano.Um desenvolvimento que poderá significar o escalar de tensões entre os EUA e o Irão, numa altura em que ainda decorrem negociações para um acordo nuclear, ao mesmo tempo que a presença militar norte-americana foi reforçada na região. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo, é esperado a qualquer momento em Israel, dirigindo-se para o porto de Haifa, sendo que no Mar Arábico já se encontra o USS Abraham Lincoln. Segundo a imprensa israelita, cerca de duas dezenas de aviões de reabastecimento norte-americanos já terraram no aeroporto Ben Gurión na madrugada, sumando-se à dúzia de caças F-22 dos EUA que chegaram na terça-feira..Que meios têm os EUA para atacar o Irão e onde é que Teerão pode retaliar?.Numa atualização publicada esta manhã no site da embaixada dos EUA em Jerusalém, é referido que o "departamento de Estado autorizou a saída" de funcionários não essenciais, assim como dos seus familiares, "da Missão em Israel devido a riscos de segurança"."Em resposta a incidentes de segurança e sem aviso prévio, a embaixada dos EUA poderá restringir ou proibir ainda mais a viagem de funcionários do governo dos EUA e dos seus familiares para determinadas áreas de Israel, a Cidade Velha de Jerusalém e a Cisjordânia", lê-se no aviso publicado no site da representação diplomática. Nesse sentido, "recomenda-se que as pessoas considerem deixar Israel enquanto houver voos comerciais disponíveis". .Outros países pedem para cidadãos deixarem o Irão.O Canadá, entretanto, já pediu aos seus cidadãos para deixarem o Irão o mais rapidamente possível, noticia o Times of Israel, tendo em conta que, "devido às tensões contínuas, as hostilidades na região podem recomeçar com pouco ou nenhum aviso prévio". "Deixem o Irão agora, se puderem fazê-lo em segurança", pediu o governo de Otava que aconselhou os seus cidadãos a certificarem-se que os documentos de viagem estão atualizados e recomendou que tenham mantimentos suficientes, caso necessitem de procurar abrigo.Também a China está a aconselhar os seus cidadãos a evitar viajar para o Irão, pedindo aos que estão neste país para sair assim que possível, segundo a agência Xinhua (citada pela Reuters). Em causa a situação de segurança, com o aumento da tensão entre Washington e Teerão.Os apelos surgem um dia depois de Irão e EUA terem estado envolvidos em mais uma ronda de negociações em Genebra, sem chegar a um acordo. Uma nova ronda está prevista para a semana, além de um encontro com especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica.“Os EUA devem escolher entre o caminho do diálogo ou o caminho do confronto e da tensão", disse o chefe da diplomacia iraniano, Abbas Araghchi, numa entrevista exclusiva à agência Irna. “O que é claro é que a questão nuclear do Irão não pode ser resolvida através de ações militares. Tentaram uma vez e não obtiveram resultados. Desta vez também, aumentaram a pressão ao máximo e não conseguiram nada”, acrescentou.Companhias aéreas como a KLM, com sede na Holanda, já anunciaram planos para suspender os voos com partida do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Telavive.Já na quarta-feira (25 de fevereiro), a Austrália tinha dado ordem de saída "de todos os dependentes de funcionários australianos destacados em Israel em resposta à deterioração da situação de segurança no Médio Oriente".O responsável pelos direitos humanos da ONU, Volker Turk, diz estar “extremamente alarmado” com o risco de uma escalada regional em torno do Irão, no meio de repetidas ameaças de ataques dos EUA.“Estou extremamente alarmado com o potencial de escalada militar regional e o seu impacto nos civis, e espero que a voz da razão prevaleça”, disse Turk ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.Manifestou ainda alarme com a normalização do uso da força para resolver disputas, alertando que os conflitos criam “um deserto de direitos humanos”..Consulado "pop-up" num colonatoEntretanto, os EUA abriram esta sexta-feira (27 de fevereiro) o primeiro consulado temporário num colonato na Cisjordânia. O local escolhido é uma escola em Efrat.O consulado "pop-up" oferece serviços de pedido e renovação de passaportes aos habitantes, tendo sido elogiado por Israel e criticado pela Autoridade Palestiniana.No aviso da Embaixada dos EUA em Jerusalém também se avisava que podia ser proibida a ida de funcionários à Cisjordânia por questões de segurança. "O ambiente de segurança é complexo e pode mudar rapidamente, e a violência pode ocorrer em Israel, na Cisjordânia e em Gaza sem aviso prévio", avisava, explicando que "os terroristas e extremistas violentos podem atacar com pouco ou nenhum aviso prévio, visando locais turísticos, centros de transporte, mercados/centros comerciais e instalações governamentais locais." Em atualização.Mediador e ministro iraniano saúdam "progressos" nas conversações entre EUA e Irão