Só na quarta-feira estavam estacionados na Base das Lajes , nos Açores, 11 aviões reabastecedores e 12 caças.
Só na quarta-feira estavam estacionados na Base das Lajes , nos Açores, 11 aviões reabastecedores e 12 caças.LUSA/ANTÓNIO ARAÚJO
Internacional

Que meios têm os EUA para atacar o Irão e onde é que Teerão pode retaliar?

Donald Trump reforçou a presença militar norte-americana no Médio Oriente, apesar de insistir que quer um acordo. Na sexta-feira admitiu um ataque inicial limitado para forçar os iranianos a negociar.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Irão
ayatollah Ali Khamenei
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt