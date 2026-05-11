O gato Larry chegou ao número 10 de Downing Street em 2011 e já viveu com seis primeiros-ministros. Será que vem aí o sétimo?
O gato Larry chegou ao número 10 de Downing Street em 2011 e já viveu com seis primeiros-ministros. Será que vem aí o sétimo?FOTO:EPA/TOLGA AKMEN
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Reino Unido. Discurso de Starmer compra tempo, mas não cala a revolta

Primeiro-ministro britânico promete lutar contra qualquer um que avance para uma corrida à liderança do partido. Mais de 50 deputados trabalhistas querem a sua demissão.
Susana Salvador
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