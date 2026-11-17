A rede altamente sigilosa que a Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos utiliza para as suas comunicações internas está em baixo, avança a CNN, que cita seis pessoas familiarizadas com o assunto.

A rede, chamada NSA Net, permite que os trabalhadores comuniquem informações confidenciais internamente.

Até agora, não há provas de se tratar de um ataque informático. A agência está a trabalhar para compreender a extensão do problema.

Um funcionário atual e um antigo funcionário do governo norte-americano disseram à CNN que uma interrupção na NSA Net não afeta a capacidade da agência de comunicar informações urgentes ao presidente Donald Trump enquanto este viaja pela Ásia.

Ambas as fontes descreveram múltiplas redundâncias e redes de reserva que o governo poderia utilizar para comunicar em segurança com o líder da Casa Branca, que se encontra nas Filipinas e amanhã viaja até à China para conversações com os homólogos chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin.

O apagão na agência de segurança mais poderosa dos Estados Unidos acontece numa altura em que várias outras falhas tecnológicas graves afetaram companhias aéreas e outras empresas em todo o país.

Todos os voos nos Estados Unidos foram suspensos durante horas na sexta-feira, após uma falha massiva nos sistemas, resultando no atraso ou no cancelamento de milhares de voos.

Também na semana passada, uma interrupção na Microsoft deixou pessoas de todo o mundo sem acesso aos e-mails do Outlook e às reuniões do Teams.

Ainda assim, não há indícios de que as interrupções na NSA, Administração Federal de Aviação (FAA) e Microsoft tenham sido causadas por um ciberataque.