Realidades paralelas de Abbas e Netanyahu na ONU

Mahmoud Abbas, o nonagenário presidente da Autoridade Palestiniana, dirigiu-se aos líderes e diplomatas mundiais reunidos na Assembleia Geral das Nações Unidas através de uma mensagem vídeo porque a administração Trump recusou conceder-lhe visto. Já o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, ao qual impende um mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e que o presidente da Câmara de Nova Iorque queria prender, disse que Israel vai vencer porque “não há outra escolha”.

“Rejeitamos estas medidas ilegais e punitivas, assim como as acusações e justificações em que se baseiam”, começou por dizer Abbas sobre a ausência de emissão de vistos e pediu para os EUA retomarem o diálogo para que a solução dos dois Estados se torne realidade. No entanto, advertiu sobre a acentuada violência dos “terroristas”, os israelitas dos colonatos na Cisjordânia, ao que se juntam o “roubo de terras” e as demolições num “sistema de leis, medidas e práticas todas baseadas na discriminação racial, limpeza étnica e terrorismo estatal”. Tudo isto, disse, não só impede a solução dos dois Estados, mas ameaça “a própria existência do povo palestiniano”. A esse propósito, dirigiu-se a Donald Trump e lembrou que este se comprometeu em impedir a anexação de terras palestinianas e rejeitar o deslocamento forçado.

Sobre Gaza, pediu que se acelere a aplicação da segunda fase do acordo de paz entre Israel e Hamas, enquanto realçou que a violência exercida pelas forças israelitas em Gaza criou uma “catástrofe humana sem precedentes”. Depois de apelar para a comunidade internacional não ficar calada, afirmou que os palestinianos não aceitarão serem deslocados. Apelou para a unificação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza e disse qual a sua visão: “Procuramos um Estado palestiniano democrático que respeite a lei e os direitos humanos. Um Estado não militarizado que viva em segurança e em paz ao lado do Estado de Israel.”