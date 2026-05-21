Rei Carlos III
Rei Carlos III FOTO: EPA / ERIC REID
Internacional

Rádio britânica anuncia morte do rei devido a falha informática

O incidente levou o responsável pela emissora a fazer um pedido de desculpas público.
Sofia Fonseca
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Enquanto o rei Carlos III e a rainha se encontravam na Irlanda do Norte a assistir a uma atuação de um grupo folclórico, na tarde de terça-feira, 19 de maio, uma rádio britânica interrompeu a sua emissão para anunciar a morte do monarca. Um incidente que levou o responsável pela emissora a fazer um pedido de desculpas público.

“Pedimos desculpa a Sua Majestade o Rei e aos nossos ouvintes por qualquer transtorno causado”, escreveu Peter Moore uma publicação no Facebook. "Devido a uma falha no sistema informático do nosso estúdio principal, o procedimento de 'Morte de um Monarca', que todas as estações do Reino Unido mantêm em prontidão embora esperem não ter de utilizar, foi acidentalmente ativado na tarde de terça-feira (19 de maio), anunciando erradamente que Sua Majestade o Rei tinha falecido”, justificou.

Segundo explicou, após o anúncio, a rádio ficou em silêncio, o que serviu de alerta para a situação e que levou os responsáveis a retomar a emissão normal.

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