Quem está com quem? Caiado, Zema e Cury ao lado de Flávio
Foto: EPA/RAPHAEL ALVES
Internacional

Quem está com quem? Caiado, Zema e Cury ao lado de Flávio

Além de mais votado da primeira volta, candidato do PL soma muito mais apoios políticos do que Lula. Este, porém, goleia entre atores e músicos famosos.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Flávio Bolsonaro
Eleições Brasil
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt