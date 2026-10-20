Quem está com quem? Caiado, Zema e Cury ao lado de Flávio

A maior parte dos partidos de centro que tinham optado pela neutralidade antes da primeira volta das eleições do Brasil e os principais candidatos derrotados no sufrágio de dia 4 apoiam Flávio Bolsonaro no domingo, dia 25. Esse dado, somado ao facto de o candidato do PL ter obtido 47,03% dos votos contra 45,16% de Lula da Silva, coloca-o ainda mais na posição de favorito a ser o próximo presidente do Brasil. Entre os candidatos derrotados, o senador recebeu o apoio de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) e a pouco votada Clariana Barão (DC). Os quatro somaram cerca de 6,4 milhões de votos na primeira volta, quase 69% do total obtido pelas dez candidaturas eliminadas. Cury, entretanto, condicionou o apoio à assinatura de compromissos por Flávio, entre eles a defesa dos professores, a proteção das mulheres e a pacificação nacional. Lula, por sua vez, recebeu o apoio de Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB). Os dois últimos classificaram a posição como “apoio crítico”: pretendem impedir a vitória da direita mas não prometem apoiar um eventual novo governo do atual presidente. Renan Santos, do Missão, deixou o voto livre, enquanto Rui Costa Pimenta, do PCO, defendeu o voto nulo.Entre as forças políticas, a mudança mais significativa ocorreu no Centrão, grupo de partidos de direita ou de centro-direita que historicamente se alinham com todos os governos de forma a estar mais próximo do poder e do orçamento. A federação União Brasil-Progressistas, o Republicanos e o Podemos, todos neutros dia 4, e o Novo, o partido de Zema, alinharam-se a Flávio, que passou a reunir uma ampla rede partidária além do PL. O PSD, apesar do apoio individual de Caiado a Flávio, manteve uma posição oficial de neutralidade. O MDB, também neutro na primeira volta, dividiu-se: 16 dos diretórios estaduais aderiram a Flávio, enquanto dez apoiam Lula. .Por falar em MDB, o antigo presidente Michel Temer está com Flávio mas Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso (FHC), do PSDB, e co-autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, apoia Lula. Assim como Beatriz Cardoso, filha de FHC, Aloysio Nunes Ferreira, candidato a vice de Aécio Neves, em 2014, Rubens Ricupero, ministro das Finanças de Itamar Franco, entre outras figuras da centro-direita. No plano estadual, Flávio conseguiu apoios nos três maiores colégios eleitorais: São Paulo, através do governador reeleito Tarcísio de Freitas, Minas Gerais, via governador Cleitinho Azevedo, e Rio de Janeiro, que elegeu Douglas Ruas. Sergio Moro, eleito no Paraná, é outro que está com o filho de Jair Bolsonaro, em cujo governo serviu como ministro da Segurança e Justiça.No conjunto, 12 dos 21 governadores eleitos na primeira volta declararam apoio a Flávio, contra cinco a Lula; quatro mantiveram-se neutros. Entre os apoiantes do presidente estão Jerônimo Rodrigues, reeleito na Bahia, Lucas Ribeiro, eleito na Paraíba, e Rafael Fonteles, reeleito no Piauí com votação recorde no país. Dia 25, os estados do Acre, do Amazonas, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte e do Tocantins e o Distrito Federal terão segundas voltas.FamososJá entre artistas, como em 2022 e noutras eleições, Lula é soberano. O vídeo musical Bora Lula reuniu artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alcione, Daniela Mercury, Xamã, Xande de Pilares, Mart’nália, Diogo Nogueira, Sandra Sá, Chico Chico, Sophie Charlotte, Cissa Guimarães, Marina Sena, Fernanda Abreu, Maria Gadú, Paulo Miklos, Arnaldo Antunes e outros. Outro vídeo, repetiu alguns daqueles nomes e acrescentou Paulinho da Viola, Malu Mader, Zélia Duncan, Duda Beat, Tony Bellotto, Leona Cavalli, Zezé Polessa, Maria Flor, Betty Gofman, Paula Burlamaqui e Enrique Díaz..Numa manifestação no Rio de Janeiro, juntaram-se Lenine, Zeca Pagodinho, Antonio Grassi, Antonio Pitanga, Bete Mendes, Dadá Coelho, Danielle Winits, Guilherme Fontes, Humberto Carrão, Julia Lemmertz, Klebber Toledo, Maeve Jinkings, Marieta Severo, Cláudia Raia e Marjorie Estiano. Em atos individuais, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Simone, Fafá de Belém, Evandro Mesquita e Wagner Moura também declararam voto em Lula.Do lado de Flávio estão o veterano cantor romântico Amado Batista, a cantora Mara Maravilha e o ator Victor Fasano. Cantores do ritmo sertanejo, como Leonardo, Zezé de Camargo e Ana Castela e o jogador Neymar não declararam voto mas são apoiantes assumidos do campo bolsonarista. APOIOS POLÍTICOS A FLÁVIO-Candidatos presidenciaisAugusto Cury, terceiro mais votadoRonaldo Caiado, quinto mais votadoRomeu Zema, sexto mais votadoClariana Barão, nona mais votada-PartidosNovoPodemosProgressistasRepublicanosUnião Brasil16 direções estaduais do MDB -Principais governadores eleitosCleitinho Azevedo (Minas Gerais)Sergio Moro (Paraná)Tarcísio de Freitas (São Paulo)Douglas Ruas (Rio de Janeiro)APOIOS A LULA-Candidatos presidenciaisSamara Martins, sétima mais votadaHertz Dias, oitavo mais votadoEdmilson Costa, décimo mais votado-PartidosPCBPSTUUP10 direções estaduais do MDB-Principais governadores eleitosJerônimo Rodrigues (BahiaElmano de Freitas (Ceará)Rafael Fonteles (Piauí)NEUTROS-Candidatos presidenciaisRenan Santos, quarto mais votado Wilson Grassi, décimo-primeiro mais votadoRui Costa Pimenta, décimo-segundo mais votado-PartidosMissãoPSDDemocrataPSDBPCOPRTB-Principais governadores eleitos-Raquel Lyra (Pernambuco).Flávio Bolsonaro tem matemática, conjuntura e história a favor na segunda volta