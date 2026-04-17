Munir com o líder do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em Teerão.
Munir com o líder do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em Teerão.FOTO: EPA/Handout
Internacional

Quem é Asim Munir, o homem forte paquistanês que lidera a guerra e tenta negociar a paz

O marechal de campo, visto por muitos como o líder de facto do Paquistão, é o mediador entre EUA e Irão.
Susana Salvador
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