Quatro mortos em troca de ataques aéreos entre Ucrânia e Rússia

Pelo menos quatro pessoas morreram durante a noite, devido a uma troca de ataques aéreos entre a Ucrânia e a Rússia, anunciaram esta terça-feiram 25 de agosto, autoridades locais nos dois países.

"O inimigo voltou a atacar alvos civis na região", declarou o governador de Krasnodar, no extremo sudoeste da Rússia, nas redes sociais. Veniamin Kondratiev acrescentou que, "infelizmente, duas pessoas perderam a vida", enquanto outras duas ficaram feridas.

O governador disse que "os restos de um drone caíram no terreno da estação ferroviária de Afipskaya", danificaram "pelo menos dez casas particulares" na cidade, e provocaram um incêndio nas instalações de uma refinaria de petróleo.

Do outro lado do mar de Azov, na região de Zaporijia, no extremo leste da Ucrânia, pelo menos duas pessoas morreram após um "ataque hostil" na cidade com o mesmo nome.

"Uma bomba guiada russa atingiu o centro regional. Segundo informações preliminares, morreram duas pessoas", afirmou o governador de Zaporijia, Ivan Fedorov, nas redes sociais, sem especificar se houve feridos.

A troca de ataques aconteceu um dia depois da coligação da boa vontade para a Ucrânia, composta maioritariamente por países europeus, se ter comprometido com o reforço urgente das defesas aéreas de Kiev, numa reunião que coincidiu com a celebração do 35.º aniversário da independência ucraniana.