Quatro homens em lancha norte-americana mortos a tiro em águas cubanas

O Ministério do Interior de Cuba anunciou que quatro homens a bordo de uma lancha registada nos Estados Unidos foram mortos a tiro depois de terem sido intercetados em águas cubanas.O ministério afirmou, em comunicado, que os passageiros da lancha haviam disparado contra uma embarcação da guarda costeira que se aproximava. Outros seis passageiros ficaram feridos no incidente, que ocorreu perto de uma ilha na costa norte de Cuba.A identidade dos ocupantes da embarcação e as suas intenções naquela zona não foram esclarecidas. O governo cubano informou que foi iniciada uma investigação para esclarecer o sucedido.Num comunicado divulgado na rede social X através da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos, o Ministério do Interior afirmou que a embarcação, registada na Florida, foi detetada na manhã desta quarta-feira, 25 de fevereiro, perto de Cayo Falcones, na província de Villa Clara, na região central do país.Quando uma embarcação cubana com cinco elementos da guarda costeira se aproximou do navio para identificação, "a tripulação da lancha infratora abriu fogo" e feriu o comandante cubano, segundo o comunicado.. "Como consequência do confronto, até ao momento desta notícia, quatro atacantes a bordo da embarcação estrangeira foram mortos e seis ficaram feridos", indica a nota.Os feridos foram evacuados e receberam assistência médica.Este incidente acontece numa altura de tensão crescente entre Estados Unidos e Cuba, que enfrenta uma crise de combustíveis agravada pelo bloqueio americano ao fornecimento de petróleo da Venezuela, um aliado de longa data da ilha.O comunicado cubano refere ainda que, "perante os desafios atuais, Cuba reafirma a sua determinação em proteger as suas águas territoriais" e salvaguardar a sua soberania.