Governo de Cuba encerra hotéis e transfere turistas devido a crise energética

O Governo de Cuba iniciou o encerramento de alguns hotéis e está a transferir turistas para outras unidades, como parte de um pacote de medidas para enfrentar a crise energética e limitações de combustível, notícia a agência EFE.O vice-primeiro-ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga afirmou na sexta-feira, 7 de fevereiro, na televisão estatal que “se desenhou um plano no turismo para reduzir os consumos energéticos, compactar as instalações turísticas e aproveitar a temporada alta que decorre neste momento no país”.O também ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro não especificou detalhes sobre essa “compactação” da infraestrutura turística, mas, adianta a agência espanhola EFE, estão a ser fechados hotéis e turistas internacionais a ser realojados em outros centros.Os hotéis afetados estão localizados sobretudo em Varadero e no norte da ilha, abrangendo unidades de cadeias como as espanholas Meliá e Iberostar e a canadiana Blue Diamond.O turismo cubano, motor tradicional da economia, registou em 2025 o pior ano desde 2002, com 1,8 milhões de visitantes internacionais, face aos 4,7 milhões de 2018.Canadá e Rússia foram os principais mercados emissores, com 754.010 e 131.882 turistas, respetivamente, mas ambos registaram quedas anuais de 12,4% e 29%.A crise atual resulta de uma combinação de fatores, nomeadamente sanções dos Estados Unidos, impacto da pandemia de covid-19, limitações energéticas e económicas, e redução de voos internacionais.Para enfrentar a escassez de combustível, o Governo cubano aplicou ainda medidas como o racionamento de combustível, incentivo ao teletrabalho e aulas semipresenciais.O presidente Miguel Díaz-Canel referiu que o plano anticrise se inspira nas estratégias do chamado “Período Especial” dos anos 1990, incluindo medidas de autosuficiência e racionamento extremo em caso de “opção zero” de fornecimento energético..Trump pressiona Cuba a aceitar acordo antes que fique sem petróleo e dinheiro da Venezuela.Cuba, Colômbia, México e Gronelândia. Os outros países na mira de Trump