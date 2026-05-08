”Quando vi Prevost já papa fiquei paralisada. E ele disse: ‘continuo o mesmo’. Disse-o com o sorriso de sempre”
FOTO: Paulo Spranger
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”Quando vi Prevost já papa fiquei paralisada. E ele disse: ‘continuo o mesmo’. Disse-o com o sorriso de sempre”

A teóloga argentina Emilce Cuda trabalhou com Francisco, que a trouxe para a Cúria. Secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, trabalhou junto de Prevost até este ser eleito Leão XIV. Conversou com o DN em Mafra, onde esteve numa iniciativa do IPDAL.
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