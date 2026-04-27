Putin promete a Teerão todo o apoio no processo de paz

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional (OMI) afirmou hoje em Londres que não será possível haver qualquer corredor de evacuação no Estreito de Ormuz sem o desagravamento do conflito e a garantia de que não existem minas. "Não poderemos implementar qualquer plano de evacuação enquanto não for seguro fazê-lo", disse o responsável durante uma conferência de imprensa na sede da OMI em Londres, onde decorre a 84.ª sessão da Comissão de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC). Primeiro lugar, enfatizou, é necessário assistir a um "desagravamento [das hostilidades] durante uma fase mais prolongada e, ao mesmo tempo, de receber assistência para garantir que os canais de navegação na zona estejam livres, incluindo de minas".Segundo a agência das Nações Unidas, 20 mil tripulantes de 1.600 navios continuam retidos no golfo Pérsico e estreito de Ormuz, onde foram registados 29 ataques a navios desde o início do conflito no Irão. Questionado sobre se um desbloqueio daquela passagem marítima poderá implicar aceitar o pagamento de "portagens", como pretende Teerão, Dominguez recusou "quaisquer impostos, direitos aduaneiros ou taxas". "Tenho sido muito claro quanto a isso. A liberdade de navegação não é negociável para a OMI, e nenhum país tem o direito de obstruir o tráfego num estreito destinado à navegação internacional", reiterou. O responsável invocou o direito internacional e a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), por exemplo. "A única solução é retomar as operações tal como se realizavam antes do início do conflito, o que inclui a ausência de portagens", defendeu, insistindo que "não há base legal para que um país controle um estreito de navegação internacional". Dominguez disse estar em contacto com todos os países da região, incluindo o Irão, a quem tem transmitido esta mensagem. Lusa