Putin pede fortalecimento da situação política interna a duas semanas das legislativas

O Presidente russo defendeu este sábado, 5 de setembro, a necessidade de “fortalecer a situação política interna e a solidez do Estado russo, apesar das dificuldades e ameaças”, quando faltam duas semanas para as eleições em que procura revalidar a maioria constitucional.

"Devemos fortalecer a situação política interna, a solidez do Estado russo e, apesar de todas as dificuldades e ameaças que continuamente recebemos, seguir o caminho do fortalecimento da Rússia em conformidade com a Constituição", afirmou Vladimir Putin, num encontro com os líderes da lista do partido Rússia Unida do Kremlin.

O líder russo sublinhou nomeadamente a importância de apoiar os homens que atualmente combatem na Ucrânia e de defender o território nacional contra ataques de drones ucranianos, para o que irá pedir ao Ministério da Defesa que estude a experiência da região fronteiriça de Kursk.

Putin desejou sorte ao presidente da câmara de Moscovo, Serguei Sobyanin; ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov; à defensora das crianças, Maria Lvova-Belova; ao jornalista Yevgeny Poddubny e ao chefe da organização juvenil patriótica, Vladislav Golovin.

Putin tem previsto para este sábado um encontro no Kremlin com os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, numa tentativa de reavivar as negociações de paz na Ucrânia, segundo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.