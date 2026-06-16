Putin convoca eleições legislativas na Rússia para o dia 20 de setembro

O presidente russo Vladimir Putin convocou esta terça-feira, 16 de junho, eleições legislativas na Rússia para o dia 20 de setembro, quando as sondagens têm revelado uma tendência de queda da sua popularidade e do partido do governo.Putin, que foi reeleito em 2024 para mais um mandato de seis anos, assinou o decreto, de acordo com o portal de informações jurídicas do estado russo.As intenções de voto na força política que governa caíram para menos de 30% nos últimos meses, próxima de mínimos históricos de 26,4%, em agosto de 2021.Segundo os estudos de opinião, os principais motivos citados pelos eleitores são a guerra contra a Ucrânia e consequentes ataques inimigos com drones, além do aumento do custo de vida e dos bloqueios da Internet e redes sociais.Ao mesmo tempo, os partidos da oposição têm ganhado aderentes, precisamente por se mostrarem contra certas medidas adotadas pela liderança da Federação Russa.O presidente ucraniano Volodymir Zelensky publicou esta semana uma mensagem estimando que o partido do poder na Rússia contava com apenas 22% de intenções de voto, face aos quase 50% obtidos nas legislativas de 2021.Por norma, a força política que domina o regime de Putin beneficia da baixa participação eleitoral, especialmente nas grandes cidades, mas vários analistas vaticinam que será quase impossível a renovação da sua maioria, a menos que as autoridades manipulem os resultados das eleições.