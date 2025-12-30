Putin decreta recrutamento de reservistas para proteger infraestruturas críticas da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou esta terça-feira um decreto que determina o recrutamento em massa de reservistas para a defesa das infraestruturas críticas do país, indica um documento publicado no portal oficial de informação jurídica.De acordo com o decreto, a medida destina-se a “garantir a proteção da infraestrutura crítica e de outras instalações de serviço público”.O chefe de Estado russo incumbiu o Governo de elaborar a lista das infraestruturas consideradas críticas e o Ministério da Defesa de identificar as unidades das Forças Armadas responsáveis pela respetiva proteção.O diploma entrou em vigor imediatamente após a publicação, não especificando, contudo, o número de reservistas a mobilizar nem a duração do recrutamento.Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia realizou apenas uma mobilização parcial, em setembro desse ano, que envolveu cerca de 300 mil homens em idade militar, levando à saída do país de aproximadamente um milhão de pessoas.A nova decisão surge num contexto de intensificação dos ataques de drones ucranianos contra alvos em território russo, nomeadamente infraestruturas energéticas, uma vulnerabilidade recentemente reconhecida pelo ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Serguei Shoigu..Moscovo vai endurecer posição negocial após acusar Kiev de atacar residência de Putin. Ucrânia pede provas.Rússia cria impasse nas negociações de paz ao alegar ataque de Kiev contra residência de Putin