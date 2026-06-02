Conferência de imprensa de Alberto Núñez Feijóo com o balanço de 2025.
Conferência de imprensa de Alberto Núñez Feijóo com o balanço de 2025.EPA/ZIPI
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Puigdemont desafia Feijóo a ir até Waterloo se quiser apoio para censurar Sánchez

Líder do PP propõe moção para derrubar o governo, comprometendo-se a antecipar as eleições.
Susana Salvador
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