Puigdemont anuncia regresso à Catalunha a 12 de dezembro "sem pedir permissão nem perdão"
"Voltarei ao meu país, à Catalunha, sem ter de pedir permissão nem perdão, e sem ter renunciado a nada", afirmou esta quarta-feira, 25 de novembro, Carles Puigdemont, durante o anúncio de que regressa a Espanha a 12 de dezembro.
O regresso do ex-presidente da Generalitat, governo regional catalão, acontece nove anos depois de ter saído do país para evitar a justiça por organizar um referendo sobre independência da Catalunha, considerado ilegal, em outubro de 2017. Desde essa altura que vive na Bélgica.
O anúncio de que vai regressar no próximo mês, já depois das eleições em Espanha, foi feito em conferência de imprensa, após a justiça espanhola declarar, na segunda-feira, a aplicação da lei de amnistia para separatistas catalães a Carles Puigdemont.
"O Tribunal Supremo declara extinta a responsabilidade penal de Carles Puigdemont pela amnistia", lê-se num comunicado divulgado por esta instância máxima judicial de Espanha. Foram também amnistiados dois antigos conselheiros (equivalente a ministros num governo central) do executivo da Catalunha de 2017, Antoni Comín e Lluís Puig.
Puigdemont irá então regressar a Espanha a 12 de dezembro, num voo direto do aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, para Barcelona, segundo o El Mundo, e, aos jornalistas, disse querer passar, nessa data, a primeira noite junto da família, após quase 10 anos a viver fora do país.
"Parti como presidente da Generalitat e regressarei ao local onde a democracia catalã escolhe ou destitui os seus presidentes, que é o parlamento da Catalunha. Farei isso no sábado, 12 de dezembro, ao meio-dia e, nessa noite, já poderei dormir em casa, com a minha família", afirmou.
Nas suas declarações, o ex-líder da Catalunha teceu ainda críticas ao Governo de Madrid. “O Estado espanhol abandonou o seu objetivo de prender e humilhar a pessoa que, para eles, é a responsável final pelo 1 de outubro de 2017”, disse no Clube de Imprensa de Bruxelas. "Conseguimos derrotar o Estado espanhol", acrescentou.
Puigdemont aproveitou para anunciar que no dia 17 de dezembro vai dar uma conferência de imprensa para explicar a nova estratégia para a independência da Catalunha.
Na segunda-feira, a justiça declarou "extinta a responsabilidade penal" do antigo presidente catalão, mas antes, a 20 de outubro, o Tribunal Supremo de Espanha já tinha aplicado a lei de amnistia ao líder do partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, que era o 'vice' do executivo regional presidido porPuigdemont.
Este foi o executivo que em outubro de 2017 organizou um referendo ilegal sobre a separação da Catalunha de Espanha e fez uma declaração unilateral de independência.
O governo regional era uma coligação dos dois grandes partidos independentistas catalães, a ERC, uma força de esquerda liderada então e hoje por Oriol Junqueras, e o Juntos pela Catalunha (JxCat), conservador e presidido até à atualidade por Carles Puigdemont.
Após a tentativa de autodeterminação da Catalunha, Carles Puigdemont fugiu de Espanha para escapar à justiça e vive desde 2017 na Bélgica.
Quanto a Oriol Junqueras foi detido, julgado e condenado, em Madrid, a uma pena de prisão e de proibição de exercício de um cargo público até 2031.
Junqueras estava em liberdade desde 2021, na sequência de um indulto concedido pelo Governo de Espanha, liderado pelo socialista Pedro Sánchez.
Em 2024, o parlamento espanhol aprovou uma lei de amnistia para independentistas catalães, que o Partido Socialista (PSOE) negociou com a ERC e o JxCat em troca da reinvestidura de Sánchez como primeiro-ministro.
Após várias recusas em aplicar a amnistia aos dirigentes políticos da tentativa de autodeterminação de 2017, o Tribunal Supremo começou a aplicar a medida este ano, na sequência de sentenças do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional de Espanha.
O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deu aval à lei de amnistia, numa sentença de julho deste ano.
Com Lusa