"Voltarei ao meu país, à Catalunha, sem ter de pedir permissão nem perdão, e sem ter renunciado a nada", afirmou esta quarta-feira, 25 de novembro, Carles Puigdemont, durante o anúncio de que regressa a Espanha a 12 de dezembro.

O regresso do ex-presidente da Generalitat, governo regional catalão, acontece nove anos depois de ter saído do país para evitar a justiça por organizar um referendo sobre independência da Catalunha, considerado ilegal, em outubro de 2017. Desde essa altura que vive na Bélgica.

O anúncio de que vai regressar no próximo mês, já depois das eleições em Espanha, foi feito em conferência de imprensa, após a justiça espanhola declarar, na segunda-feira, a aplicação da lei de amnistia para separatistas catalães a Carles Puigdemont.

"O Tribunal Supremo declara extinta a responsabilidade penal de Carles Puigdemont pela amnistia", lê-se num comunicado divulgado por esta instância máxima judicial de Espanha. Foram também amnistiados dois antigos conselheiros (equivalente a ministros num governo central) do executivo da Catalunha de 2017, Antoni Comín e Lluís Puig.

Puigdemont irá então regressar a Espanha a 12 de dezembro, num voo direto do aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, para Barcelona, segundo o El Mundo, e, aos jornalistas, disse querer passar, nessa data, a primeira noite junto da família, após quase 10 anos a viver fora do país.

"Parti como presidente da Generalitat e regressarei ao local onde a democracia catalã escolhe ou destitui os seus presidentes, que é o parlamento da Catalunha. Farei isso no sábado, 12 de dezembro, ao meio-dia e, nessa noite, já poderei dormir em casa, com a minha família", afirmou.

Nas suas declarações, o ex-líder da Catalunha teceu ainda críticas ao Governo de Madrid. “O Estado espanhol abandonou o seu objetivo de prender e humilhar a pessoa que, para eles, é a responsável final pelo 1 de outubro de 2017”, disse no Clube de Imprensa de Bruxelas. "Conseguimos derrotar o Estado espanhol", acrescentou.

Puigdemont aproveitou para anunciar que no dia 17 de dezembro vai dar uma conferência de imprensa para explicar a nova estratégia para a independência da Catalunha.