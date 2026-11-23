A justiça espanhola aplicou esta segunda-feira, 23 de novembro, a lei de amnistia para separatistas catalães ao ex-presidente do governo regional e protagonista da tentativa de independência da Catalunha de 2017, Carles Puigdemont.

"O Tribunal Supremo declara extinta a responsabilidade penal de Carles Puigdemont pela amnistia", lê-se num comunicado divulgado por esta instância máxima judicial de Espanha.

Com Puigdemont, foram também amnistiados dois antigos conselheiros (equivalente a ministros num governo central) do executivo da Catalunha de 2017, Antoni Comín e Lluís Puig.

Em 20 de outubro, o Tribunal Supremo de Espanha já tinha aplicado a lei de amnistia ao líder do partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, que era o 'vice' do executivo regional presidido por Carles Puigdemont.

Este foi o executivo que em outubro de 2017 organizou um referendo ilegal sobre a separação da Catalunha de Espanha e fez uma declaração unilateral de independência.

O governo regional era uma coligação dos dois grandes partidos independentistas catalães, a ERC, uma força de esquerda liderada então e hoje por Oriol Junqueras, e o Juntos pela Catalunha (JxCat), conservador e presidido até à atualidade por Carles Puigdemont.

Após a tentativa de autodeterminação da Catalunha, Carles Puigdemont fugiu de Espanha para escapar à justiça e vive desde 2017 na Bélgica.

Quanto a Oriol Junqueras foi detido, julgado e condenado, em Madrid, a uma pena de prisão e de proibição de exercício de um cargo público até 2031.

Junqueras estava em liberdade desde 2021, na sequência de um indulto concedido pelo Governo de Espanha, liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

Em 2024, o parlamento espanhol aprovou uma lei de amnistia para independentistas catalães, que o Partido Socialista (PSOE) negociou com a ERC e o JxCat em troca da reinvestidura de Sánchez como primeiro-ministro.

Após várias recusas em aplicar a amnistia aos dirigentes políticos da tentativa de autodeterminação de 2017, o Tribunal Supremo começou a aplicar a medida este ano, na sequência de sentenças do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Constitucional de Espanha.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) deu aval à lei de amnistia, numa sentença de julho deste ano.

O TJUE considerou que a amnistia respeita o direito comunitário, que não houve lesão da aplicação de fundos europeus e que "tem por objeto reduzir tensões institucionais e políticas e facilitar um cenário de reconciliação".