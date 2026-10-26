Prorrogação do horário de votação no Brasil acrescentou apenas 34,3 mil votos

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil mostram que foram registados 34,3 mil votos, após o Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogar a votação nas eleições presidenciais de domingo por mais duas horas.

O número representa 0,03% do total dos 127,8 milhões de votos registados nas urnas eletrónicas em todo o Brasil.

A prorrogação do horário de votação foi usado pelo candidato presidencial Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal (PL), como argumento para dizer que não vai reconhecer o resultado das eleições, e que a medida favoreceu o seu adversário.

Na segunda volta das presidenciais brasileiras, o Presidente e líder do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula da Silva, venceu o senador Flávio Bolsonaro por uma diferença de 4,4 milhões de votos, tendo recebido 64,2 milhões de votos, contra 59,8 milhões do candidato do PL.

Na noite de domingo, em declarações à imprensa, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o juiz Cristiano Zanin, do STF brasileiro.

A poucos minutos de encerrar o período de votação no Brasil, Zanin deferiu o pedido da campanha de Lula de prorrogação da votação, após várias cidades reduzirem a frota de transporte público de autocarros, o que prejudicava o direito dos eleitores a votarem.

“Nós vamos usar o nosso jurídico, vamos pedir a anulação dessas eleições. Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo. Mais uma vez, pelos amigos do Lula no STF”, declarou Flávio Bolsonaro.