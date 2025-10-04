Partido populista ANO vence legislativas na Chéquia

O ANO, partido populista de direita liderado pelo magnata checo Andrej Babis, venceu as eleições legislativas, que decorreram esta sexta-feira e sábado. A força política obteve 35,46% dos votos, avança a CNN Prima News. Não conseguiu a maioria absoluta como ambicionava.A coligação de centro-direita SPOLU, que governava até agora o país, ficou em segundo lugar, com 22,66% dos votos.O ANO não conseguiu obter a maioria absoluta e terá agora de fazer acordos com outros partidos ou governar em minoria. Andrej Babis, milionário com interesses no setor agrícola e dos produtos químicos, foi primeiro-ministro da Chéquia entre 2017 e 2021. Diz não ser pró-russo, mas prometeu cortar no apoio à Ucrânia durante a campanha eleitoral. É também contra as políticas migratórias da União Europeia e do Green Deal, o pacto ecológico europeu. .Babis, o magnata que ameaça virar a Chéquia contra a Ucrânia.Putin faz piada com Portugal e avisa Europa para não provocar a Rússia: "A resposta será muito convincente”