Partido populista ANO vence legislativas na Chéquia

O partido do magnata da agricultura Andrej Babis garantiu 35,46% dos votos, contra 22,66% da coligação SPOLU.
Sónia Santos Pereira
O ANO, partido populista de direita liderado pelo magnata checo Andrej Babis, venceu as eleições legislativas, que decorreram esta sexta-feira e sábado. A força política obteve 35,46% dos votos, avança a CNN Prima News. Não conseguiu a maioria absoluta como ambicionava.

A coligação de centro-direita SPOLU, que governava até agora o país, ficou em segundo lugar, com 22,66% dos votos.

O ANO não conseguiu obter a maioria absoluta e terá agora de fazer acordos com outros partidos ou governar em minoria.

Andrej Babis, milionário com interesses no setor agrícola e dos produtos químicos, foi primeiro-ministro da Chéquia entre 2017 e 2021.

Diz não ser pró-russo, mas prometeu cortar no apoio à Ucrânia durante a campanha eleitoral. É também contra as políticas migratórias da União Europeia e do Green Deal, o pacto ecológico europeu.

