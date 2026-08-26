Primeira-dama do Brasil reforça aproximação aos evangélicos em busca de votos para Lula

A primeira-dama do Brasil, Rosângela (Janja) da Silva, reforçou a atuação do Partido dos Trabalhadores (PT) junto dos evangélicos, numa estratégia para reduzir a rejeição de Lula da Silva e conquistar votos destes eleitores nas eleições gerais.

A atuação da primeira-dama surge num momento em que o adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, tem maior popularidade entre os evangélicos, segundo as sondagens de intenção de voto para as eleições de outubro.

“A primeira-dama, nos últimos anos, foi ouvir as mulheres evangélicas. Ela tem essa sensibilidade, e também essa coisa de combate ao feminicídio, ao assédio e violência contra as mulheres”, disse à Lusa o coordenador nacional interreligioso do PT, Gutierres Barbosa.

Uma sondagem Datafolha divulgada na sexta-feira passada mostra que Flávio Bolsonaro tem 62% de aceitação entre os evangélicos, enquanto Lula tem 29%.

Em julho, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 60%, contra 31% de Lula.

Neste contexto, Janja da Silva gravou um vídeo exibido para 200 pastores no lançamento do comité de campanha “Evangélicas e Evangélicos com Lula”, no qual associou a gestão do Presidente brasileiro ao respeito e à proteção dos fiéis do segmento religioso.

No vídeo, afirma que os valores da solidariedade e da igualdade que “sempre guiaram” a vida e as gestões de Lula da Silva “são importantes norteadores da fé cristã”.

Adiantou que “cuidar de um povo é cuidar daquilo que ele mais acredita”, citando feitos da gestão do PT, como a aprovação do Dia do Evangélico, do Dia Nacional da Marcha para Jesus e do Dia Nacional da Música Gospel.

A participação da primeira-dama na campanha do marido, especialmente na aproximação com os evangélicos, representa uma mudança de postura de Janja da Silva e do PT em relação à disputa eleitoral de 2022, quando esteve longe dos atos de Lula neste segmento.

Nessa eleição, Lula chegou a divulgar uma carta aberta aos evangélicos, após ser convencido por aliados de que era importante fazer um gesto de aproximação a estes.

Para Gutierres Barbosa, que é também vice-presidente da Igreja Batista Nazaré (Salvador, estado da Baía), Janja da Silva tem capacidade de dialogar e cativar as mulheres evangélicas por valores compartilhados de “preocupação com o Brasil”.

“Da simbologia das mulheres na família, do empoderamento feminino, (...) Janja dá vez e voz às mulheres. Então, as evangélicas também se veem na primeira-dama”, completou.

No primeiro ato de campanha de Lula, em 16 de agosto, Janja apareceu a cantar, ao lado de um pastor, uma música gospel cujo refrão enaltece a vida do político de esquerda.