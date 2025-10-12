Presidência francesa anuncia ministros do segundo governo de Lecornu, que diz ser de "missão"

A presidência francesa anunciou este domingo, 12 de outubro, o segundo governo de França liderado por Sébastien Lecornu, que inclui ministros que já integravam o primeiro executivo, apresentado há uma semana e que durou apenas 14 horas.De acordo com a agência espanhola EFE, entre os novos ministros destaca-se o chefe da polícia de Paris, Laurent Nuñez, nomeado para a pasta da Administração Interna.Entre os repetentes no executivo estão o ministro da Economia, Roland Lescure, o dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, e a até agora ministra do Trabalho, Catherine Vautrin, que transita para a pasta da Defesa.O presidente francês, Emmanuel Macron, reconduziu Sébastien Lecornu no cargo de primeiro-ministro, na sexta-feira à noite, quatro dias após este ter apresentado a sua demissão ao fim de um mês no cargo.Rivais de todo o espetro político, da extrema-direita à extrema-esquerda, criticaram a decisão de Macron de reconduzir Lecornu, o quarto primeiro-ministro de França em menos de um ano, numa altura em que o país enfrenta desafios económicos crescentes e um forte aumento da dívida, e a crise política agrava as dificuldades, gerando preocupação na União Europeia.Lecornu continuou hoje as negociações para formar governo, sem o seu principal aliado de direita, com o objetivo de, pelo menos, apresentar um projeto de orçamento dentro do prazo estipulado.França ainda não tem um orçamento para 2026. De acordo com a Constituição, o parlamento deve dispor de pelo menos 70 dias para examinar um projeto de orçamento antes de 31 de dezembro. Assim sendo, Lecornu tem até segunda ou terça-feira para apresentar um documento.Vários meios de comunicação social franceses noticiaram que não haverá reunião do Conselho de Ministros na segunda-feira, razão pela qual não será possível aprovar o projeto de orçamento para 2026 e a Assembleia Nacional (parlamento) poderá não ter margem legal suficiente para o debater e aprovar antes de 31 de dezembro.O líder do Partido Socialista francês, Olivier Faure, assegurou entretanto que “não há acordo” com o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, para apoiar o Governo ou os seus orçamentos, algo que agrava a crise política em França.Lecornu anuncia "governo de missão"Sébastien Lecornu apresentou a composição de um novo governo “de missão”, para apresentar um orçamento “antes do final do ano”, referiu o próprio.“Só uma coisa importa: o interesse do país”, lê-se numa publicação partilhada na conta oficial de Lecornu na rede social X.Na mensagem, na qual agradece “às mulheres e aos homens que se comprometem com este governo em total liberdade, acima dos interesses pessoais e partidários”, Sébastien Lecornu refere que foi nomeado “um governo de missão para apresentar um orçamento a França antes do final do ano”..Lecornu pede fim do "espectáculo ridículo" e desafia os partidos políticos a ultrapassarem as diferenças .Emmanuel Macron reconduz Sébastien Lecornu como primeiro-ministro francês