Emmanuel Macron reconduz Sébastien Lecornu como primeiro-ministro francês

O presidente Emmanuel Macron decidiu esta sexta-feira, 10 de outubro, reconduzir o chefe do Executivo que se demitiu segunda-feira, 6 de outubro, depois de ter desempenhado o cargo durante menos de um mês."O Presidente da República nomeou o sr. Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e encarregou-o de formar governo", comunicou o Palácio do Eliseu, acrescentando que Macron "dá carta branca ao primeiro-ministro".Lecornu tinha sido nomeado pela primeira vez no início de setembro, mas renunciou ao cargo na segunda-feira após decidir que as condições não eram mais adequadas para sua função.Este anúncio de Macron surge após uma semana de intensas negociações com as diversas forças políticas para encontrar um compromisso sobre um governo capaz de aprovar um orçamento.Sébastien Lecornu já disse, numa publicação na rede social X, que aceita a nomeação. "Aceito – por dever – a missão que me foi confiada pelo presidente", escreveu, garantindo fazer "todo o possível para dotar a França de um orçamento até ao final do ano e de resolver os problemas da vida quotidiana". "Temos de pôr fim a esta crise política que exaspera o povo francês e a esta instabilidade que prejudica a imagem da França e os seus interesses. Como disse, isso só pode ser feito sob certas condições", acrescentou Lecornu, que deixou as conclusões que tirou nas últimas semanas:"- Todas as questões levantadas durante as consultas realizadas nos últimos dias serão abertas ao debate parlamentar: os deputados e senadores poderão assumir as suas responsabilidades, e os debates terão de ir até ao fim; - A recuperação das nossas contas públicas continua a ser uma prioridade para o nosso futuro e para a nossa soberania: ninguém poderá escapar a esta necessidade; - Todas as ambições são legítimas e úteis, mas aqueles que entrarem no Governo terão de se comprometer a desligar-se das ambições presidenciais para 2027; - A nova equipa governamental deve incorporar a renovação e a diversidade de competências. Farei tudo para ter sucesso neste processo. missão.". Em atualização..