Questionado sobre se o próximo primeiro-ministro será de esquerda, Lecornu disse que "a decisão cabe ao chefe de Estado".
França. Primeiro-ministro demissionário aconselha Macron a não dissolver a Assembleia

Sébastien Lecornu acredita que há margem para se formar um novo executivo sem recorrer a novas eleições e, como tal, espera que o presidente francês nomeie o seu sucessor nas próximas horas.
Sébastien Lecornu

