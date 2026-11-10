Presidente dos EUA volta a defender política de imigração e rejeita amnistia

O presidente dos Estados Unidos defendeu a expulsão em massa de imigrantes e opôs-se a qualquer amnistia para quem vive ilegalmente no país, dias depois de reconhecer que a política foi "demasiado dura".

"Não haverá amnistia", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. "Alguém sugeriu: ‘haverá uma amnistia’? Não, mas... Eles vieram. Eles conheciam a lei", acrescentou o republicano na segunda-feira.

O chefe de Estado defendeu a política de imigração da Administração como "muito forte".

Questionado se tinha conversado com Stephen Miller - recém-promovido chefe de gabinete e arquiteto da política de imigração -, sobre eventuais mudanças, Trump respondeu que não.

"A minha política não mudou", disse o presidente norte-americano, acrescentando que o foco continua a ser deportar "os piores dos piores".

No domingo, poucos dias depois da derrota do partido nas eleições intercalares, Trump reconheceu, numa entrevista à emissora norte-americana CBS, que a política de expulsões em massa de imigrantes tinha sido "demasiado dura".

Nas eleições intercalares, amplamente vencidas pelos democratas em 03 de novembro, os eleitores hispânicos, que tinham contribuído para a reeleição de Trump, viraram-lhe as costas, desiludidos com o caráter considerado indiscriminado das expulsões.

A reviravolta de Trump surge depois de o secretário da Segurança Interna, Markwayne Mullin, ter também afirmado na segunda-feira que, embora tenha recebido telefonemas de democratas interessados em dialogar sobre a política de imigração, se opunha veementemente a qualquer acordo que incluísse uma amnistia.

“Avisei o presidente que estas chamadas estão a chegar. E o presidente disse: ‘Vamos começar a trabalhar com eles e depois encontramo-nos em algum momento’. Portanto, este é o limite da conversa”, disse Mullin.

“Não tivemos nenhuma conversa especificamente sobre políticas”, acrescentou.

Mullin, que disse ter trabalhado com democratas enquanto esteve nas duas câmaras do parlamento dos EUA, incluindo na reforma da imigração, afirmou acreditar que uma abordagem bipartidária é a única solução viável.

Mas o secretário da Segurança Interna também se opôs a qualquer tipo de acordo que incluísse a regularização do estatuto das pessoas que vivem ilegalmente nos EUA.

“Eu estava a trabalhar na reforma da imigração quando estava na Câmara e quando estava no Senado. Penso que a única forma de realmente conseguir isso é através de uma abordagem bipartidária. Mas a amnistia nunca será uma solução. Nunca permitiremos que a amnistia aconteça. Portanto, ponto final”, disse Mullin.

Há oficialmente 1,45 milhões de pessoas de origem portuguesa a residir nos Estados Unidos, de acordo com o mais recente censo, de 2020.

No último relatório dos Serviços de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, consta que 69 portugueses foram repatriados em 2024, mais nove do que no ano anterior.

Em fevereiro de 2025, o então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas assumiu na Assembleia da República que não existem números exatos sobre os portugueses em risco de deportação dos EUA.

José Cesário lembrou que 360 já tinham ultrapassado os 90 dias de permanência temporária concedida ao abrigo do 'visa waiver' (programa que permite viagens de negócios ou turismo sem necessidade de visto prévio) e que o Senado (câmara alta do parlamento) norte-americano tinha identificado cerca de quatro mil como fora do prazo de permanência.

Cesário acrescentou na mesma altura que estavam 24 portugueses detidos nos Estados Unidos.