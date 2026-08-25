EUA preparam revogação de até 200 mil vistos de requerentes de asilo

O governo norte-americano confirmou esta terça-feira, 25 de agosto, que pretende revogar os vistos de negócios e turismo de até 200 mil estrangeiros que tenham solicitado asilo nos Estados Unidos, no âmbito das políticas de imigração mais rigorosas do Presidente Donald Trump.

"Estamos a trabalhar em coordenação com o DHS (Departamento de Segurança Interna) para identificar e revogar os vistos de não imigrante de estrangeiros que vieram para os Estados Unidos alegando serem visitantes de curta duração, mas que depois solicitaram asilo para permanecerem aqui permanentemente", referiu o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, à agência France-Presse (AFP), confirmando notícias divulgadas pelos media norte-americanos.

"Obter um visto com o propósito de pedir asilo é fraude, o que justifica a revogação do visto", acrescentou.

A Casa Branca citou esta terça-feira o número de 200 mil pessoas afetadas e referiu-se ao facto como "a maior revogação de vistos da história do país", segundo uma mensagem na rede social X.