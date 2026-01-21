“Precisamos de paz”: dia D (de diplomacia) na guerra da Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quarta-feira (21 de janeiro) que será uma “estupidez” se Rússia e Ucrânia não chegarem a um acordo de paz, anunciando que vai reunir-se esta quinta-feira (22) com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem do Fórum Económico Mundial de Davos. Isto no mesmo dia em que o enviado-especial da Casa Branca, Steve Witkoff, é esperado no Kremlin para uma reunião com o líder russo, Vladimir Putin. “Precisamos de paz”, disse Witkoff, que viajará também com o genro de Trump, Jared Kushner.“Acho que conseguem fechar um acordo, e se não conseguem, são estúpidos... Não quero ofender ninguém, mas têm de fechar este acordo. Muita gente está a morrer. Não vale a pena”, disse Trump em Davos, alegando que se ia reunir ainda esta quarta-feira (21 de janeiro) com Zelensky. Mas o presidente ucraniano não estava na Suíça. Mais tarde, Trump corrigiu e disse que afinal o encontro é esta quinta-feira (22 de janeiro). A CNN e a Reuters dizem que Zelensky viajará para Davos, apesar de na véspera ter dito que só iria se os documentos sobre as garantias de segurança dos EUA e o chamado “plano de prosperidade” estivessem prontos para ser assinados. Caso contrário, ia ficar em Kiev a lidar com os problemas energéticos.Este dia D (de diplomacia) da guerra na Ucrânia, a pouco mais de um mês do quarto aniversário da invasão russa, surge numa altura em que parece haver um impasse nas negociações - diante da distração da Gronelândia. Moscovo continua entretanto a destruir as infraestruturas energéticas ucranianas - numa altura em que as temperaturas rondam os 20 graus negativos..Ataque russo deixa parte de Kiev sem luz, água e aquecimento. Zelensky pede que "mundo não fique em silêncio" .Witkoff espera que o facto de ter sido Putin a pedir a reunião em Moscovo - depois de ter tido um encontro “construtivo” em Davos, na terça-feira (20 de janeiro), com o enviado do Kremlin, Kirill Dmitriev - possa significar um avanço nas negociações. Em declarações à estação de televisão norte-americana CNBC, Witkoff disse esperar “que haja algo bom para anunciar em breve”.Os EUA estão perto de um acordo com a Ucrânia sobre os termos do plano de paz, mas até agora têm tido pouco sucesso em convencer Putin. O presidente russo não rejeitou o plano, mas tem-se mostrado pouco entusiasmado com ele. O facto de a Rússia ainda não ter aceitado o plano é uma das razões pelas quais a Casa Branca não quis assinar um “plano de prosperidade” para a Ucrânia em Davos, esta semana, segundo o site Axios. Mas, de acordo com o jornal Financial Times, será também o desagrado dos europeus com a questão da Gronelândia e o próprio Conselho de Paz para Gaza, a travar a assinatura no pacote de 800 mil milhões de dólares de apoio à Ucrânia no pós-guerra. .Zelensky propõe exército europeu com três milhões de soldados