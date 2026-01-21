Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jared Kushner e Steve Witkoff têm encontro marcado com Putin em Moscovo.
Jared Kushner e Steve Witkoff têm encontro marcado com Putin em Moscovo.EPA/GIAN EHRENZELLER
Internacional

“Precisamos de paz”: dia D (de diplomacia) na guerra da Ucrânia

Witkoff viaja com Kushner para se encontrar com Putin em Moscovo, enquanto Trump prevê estar com Zelensky em Davos.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Vladimir Putin
Fórum de Davos
Jared Kushner
edição impressa
Steve Witkoff

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt