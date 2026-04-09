Keiko Fujimori antes de um debate. A líder do Força Popular é a favorita na primeira volta.
Keiko Fujimori antes de um debate. A líder do Força Popular é a favorita na primeira volta. EPA/PAOLO AGUILAR
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P&R - Será desta que o Peru vai voltar a ter um Fujimori na presidência?

Keiko, que teve o papel de primeira-dama do pai (que uns veneravam, mas outros consideravam um ditador), concorre pela quarta vez. É a favorita na primeira volta com um recorde de 35 candidatos.
Susana Salvador
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