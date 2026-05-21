Annita Demetriou, líder do DISY e da Câmara dos Representantes cipriota, no Parlamento Europeu em fevereiro.
Annita Demetriou, líder do DISY e da Câmara dos Representantes cipriota, no Parlamento Europeu em fevereiro.Philippe BUISSIN / UNIÃO EUROPEIA
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P&R. Quem conquistará o poder nas eleições cipriotas mais concorridas de sempre?

Sondagens mostram que DISY e AKEL deverão continuar a ser os maiores partidos. Mas também indicam a entrada em jogo de novos protagonistas e uma possível duplicação dos votos na extrema-direita.
Ana Meireles
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