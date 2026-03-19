O presidente francês, Emmanuel Macron, depois de votar na primeira volta das municipais.
O presidente francês, Emmanuel Macron, depois de votar na primeira volta das municipais. EPA/Jean-Francois Badias / POOL
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P&R - O que é que as municipais francesas dizem das presidenciais do próximo ano?

Primeira volta ficou marcada pelo bom resultado dos extremos, à esquerda e direita, com Macron a alertar para acordos entre “partidos” e grupos “extremistas” na segunda volta.
Susana Salvador
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