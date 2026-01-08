Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tim Walz, de 61 anos, é o governador do Minnesota. Para o seu lugar deverá concorrer a senadora Amy Klobuchar. FOTO: EPA / CRAIG LASSIG
P&R. A fraude somali que tirou o tapete da política ao ex-candidato a vice de Kamala

Tim Walz, governador democrata do Minnesota, retirou candidatura a terceiro mandato depois de um procurador afirmar que a rede de fraude da comunidade somali pode ascender a 9 mil milhões de dólares.
César Avó
