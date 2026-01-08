P&R. A fraude somali que tirou o tapete da política ao ex-candidato a vice de Kamala

Que fez o governador do Minnesota Tim Walz?Na segunda-feira, perante a comunicação social, o antigo professor do Ensino Secundário e candidato a vice-presidente de Kamala Harris declarou ter desistido de concorrer a um terceiro mandato. O democrata havia anunciado a candidatura em setembro. “Cheguei à conclusão de que não consigo dedicar-me por completo a uma campanha política. Cada minuto que passo a defender os meus interesses políticos seria um minuto que não poderia dedicar a defender o povo do Minnesota contra os criminosos que se aproveitam da nossa generosidade e os cínicos que se aproveitam das nossas diferenças.”A que criminosos se refere?No início de dezembro, o procurador Joseph Thompson estimou em pelo menos 9 mil milhões de dólares a quantia desviada desde 2018 de forma fraudulenta através de 14 programas sociais a decorrer no Minnesota. Disse também terem sido acusadas 78 pessoas - 77 das quais de origem somali - das quais 40 se tinham dado como culpadas, no esquema de fraude inicialmente ligado à organização sem fins lucrativos Feeding our Future.Como é que a Feeding our Future se alimentou de dinheiros públicos? A associação tinha como objeto distribuir comida a escolas e a programas extracurriculares. As refeições eram inexistentes, peloque apresentava contabilidade de refeições e faturas falsas, tendo arrecadado milhões de dólares de fundos federais pagos através do Departamento de Educação do Minnesota, enquanto recebia subornos de quem geria os pontos de distribuição de refeições. No total, cerca de 300 locais de distribuição de alimentos serviam nenhuma ou quase nenhuma comida às crianças, enquanto os donos de restaurante e caterings utilizavam o programa para lavar dinheiro. Quando surgiram as primeiras suspeitas, a Feeding our Future interpôs uma ação judicial a queixar-se de discriminação racial por parte do Estado do Minnesota. A fundadora da organização, Aimee Bock, foi condenada pela apropriação de 250 milhões de dólares, mas ainda aguarda a data para conhecer a sentença. Outras pessoas envolvidas no esquema já estão a cumprir pena. Por exemplo, Abdiaziz Farah, proprietário de um restaurante envolvido com a Feeding our Future, mas também com outra associação igualmente criminosa, Partners in Nutrition, foi condenado a 28 anos de prisão depois de a sua rede ter extorquido 47 milhões de dólares. O seu caso e o de outros seis arguidos foi agravado porque tentaram subornar uma jurada. Thompson disse que Farah, nascido na Somália, estava “no topo ou perto do topo de todo este esquema de fraude” e foi um dos primeiros, se não o primeiro, a envolver-se no conluio. O procurador disse que Farah embolsou mais de 8 milhões de dólares, tendo tirado parte do dinheiro através da China e comprado propriedades no Quénia.Como é que uma fraude de 250 milhões pode chegar aos 9 mil milhões?Essa é a questão. Walz não acredita nestes números, mas investigadores federais disseram à CBS News que as atenções estão voltadas para outros programas sociais no Minnesota, incluindo nutrição, habitação e saúde. O diretor do FBI Kash Patel disse que a fraude da comida que não chegou às crianças foi “a ponta do icebergue”.Por que Walz está debaixo de fogo? Um grupo de eleitos republicanos do Minnesota assinou uma declaração a pedir a demissão de Walz. No texto acusam o democrata de inação. Em 2022, depois de a rede criminosa ter sido detetada, Walz envolveu-se numa troca de argumentos com um juiz, ao afirmar que foi obrigado a transferir os fundos, já depois de terem suspeitado dos documentos apresentados, ao que o juiz desmentiu o governador. O caso ganhou nova dimensão depois de um YouTuber ter publicado um vídeo, no final de 2025, no qual alegou que quase uma dúzia de creches em Minneapolis não estava a prestar qualquer serviço enquanto recebia fundos dos contribuintes. Segundo a CBS News, à exceção de duas creches, as restantes têm licenças válidas e estarão a funcionar normalmente.E quais os argumentos do governador?Segundo o próprio, a campanha contra si explica-se por razões meramente políticas devido às eleições que se aproximam. Acusa os “oportunistas” da liderança política em Washington de quererem tirar “o que faz do Minnesota o melhor lugar nos EUA para criar uma família”.Qual foi a resposta da Administração Trump? O presidente, por mais de uma vez, criticou a comunidade somali. “Não os quero no nosso país. O país deles não serve por uma razão: o país deles tresanda.” Em resposta, Walz denunciou “mentiras vis e racistas e calúnias contra os compatriotas do Minnesota”. A comunidade com origem na Somália é composta por 84 mil pessoas, das quais mais de 80% têm nacionalidade dos EUA e o restante tem, na sua maioria, estatuto de refugiado. O Departamento de Segurança Interna iniciou uma operação em Minneapolis e Saint Paul que envolve mais de 2 mil agentes com a agência dos serviços de imigração (ICE). Durante a mesma, na quarta-feira, um agente do ICE baleou mortalmente uma cidadã norte-americana que estava dentro do seu automóvel. A secretária da Segurança Interna Kristi Noem acusou a mãe de três filhos de “terrorismo interno”. Imagens dos vídeos captados no momento não corroboram esta versão.