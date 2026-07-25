Portugal envia 128 operacionais para ajudar a combater fogos em Espanha

A Força Operacional Conjunta parte para Espanha este tarde, 25 de julho, com 128 operacionais da ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), dos corpos de bombeiros voluntários da Sub-Região de Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana (GNR). Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) diz que a missão é enviada ao abrigo acordo bilateral entre Portugal e Espanha e partirá às15h00 deste sábado, 25 de julho, tendo "como objetivo o auxílio ao combate ao grave incêndio ativo na região de Madrid".O exército português também vai contribuir com "o envio de 500 rações de combate da sua reserva". Para o MAI, "depois de, no início de julho, o combate ao incêndio de Vouzela ter contado com o importante auxílio de meios e operacionais espanhóis, o acordo bilateral entre Portugal e o Reino de Espanha dá novamente provas da estreita relação entre os dois países da Península Ibérica, através do envio desta centena de operacionais que estará ao serviço da Proteção Civil espanhola", lê-se na nota à imprensa.O número total de pessoas retiradas em França e Espanha de devido a incêndios descontrolados subiu para 267 mil, de acordo com as autoridades de ambos os países.O Ministério do Interior espanhol disse que um total de 70 mil pessoas foram retiradas de aldeias a oeste de Madrid.Já o governo francês informou que 197 mil pessoas foram retiradas devido aos incêndios florestais perto de Bordéus, no sudoeste..Incêndios em Espanha e França. Número total de pessoas retiradas sobe para 267 mil.Mais de 160 mil pessoas já foram afetadas pelos fogos em Espanha e França