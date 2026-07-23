Portugal confirma que vai acolher opositor guineense Domingos Simões Pereira para tratamento médico

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que Portugal vai acolher “por razões médicas e humanitárias” o opositor guineense Domingos Simões Pereira, que saiu esta quinta-feira, 23 de julho, da cadeia, onde se encontrava em prisão preventiva.“Portugal acolhe Domingos Simões Pereira, conforme solicitado pelos seus familiares, depois da libertação hoje ocorrida por razões médicas e humanitárias”, lê-se no comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.O opositor guineense Domingos Simões Pereira saiu esta quinta-feira da cadeia, onde se encontrava em prisão preventiva, por ordens do juiz de Instrução Criminal, Mamadú Embaló, que autorizou que viajasse para Portugal, onde se vai submeter a tratamento médico.“Reconhecendo o gesto humanitário, continuaremos a trabalhar com empenho e recato, pelas vias diplomáticas, no quadro da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e em cooperação com a CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental] e União Africana, em prol do regresso das instituições da Guiné-Bissau à normalidade constitucional e democrática”, frisou a diplomacia portuguesa.“Sempre no respeito pelo povo guineense e pela soberania da Guiné-Bissau, país e povo amigo e irmão, fundador da CPLP”, completou.Simões Pereira cumpria prisão preventiva desde o passado dia 10 de julho, no âmbito de um processo em que é acusado pela justiça militar de participação numa alegada tentativa de golpe de Estado ocorrida em outubro de 2025.Citando o despacho do juiz, uma fonte da defesa do político disse à Lusa, num contacto telefónico feito a partir de Lisboa, que Simões Pereira foi autorizado a ausentar-se da Guiné-Bissau durante noventa dias e nesse período não poderá desenvolver atividade política.A mesma fonte adiantou que a decisão do juiz se baseou num relatório médico do Hospital Militar de Bissau, segundo o qual seria necessário que o líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) fosse observado num centro médico especializado em Portugal.Durante a conversa telefónica, a fonte explicou à Lusa que Domingos Simões Pereira abandonou as celas da Segunda Esquadra de Bissau, às 18:20 minutos (hora de Bissau), seguindo para o Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, onde irá embarcar num voo da TAP para Lisboa."Já saiu e segue para o aeroporto na companhia de alguns familiares diretos", disse à Lusa a mesma fonte, adiantando, entretanto, que Domingos Simões Pereira já se encontra no avião..Guiné-Bissau: CPLP condena veementemente prisão preventiva de Domingos Simões Pereira.Domingos Simões Pereira. E agora, que fazer?