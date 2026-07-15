Guiné-Bissau: CPLP condena veementemente prisão preventiva de Domingos Simões Pereira

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) condenou hoje “veementemente” a prisão preventiva do presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, e apelou à sua libertação imediata e incondicional.Em comunicado, a CPLP recomendou a “retoma urgente da ordem constitucional”, considerando esta uma “condição indispensável para a plena reposição da paz e a estabilidade” na Guiné-Bissau, país que se encontra suspenso da organização.A CPLP reafirmou ainda “o seu firme compromisso na defesa dos princípios e valores basilares do Estado de direito democrático consagrados nos seus atos fundacionais, que caracterizam a Comunidade”.Domingos Simões Pereira está detido desde sexta-feira nas celas da Segunda Esquadra da Polícia de Ordem Pública (POP), em Bissau, após um período em prisão domiciliária..Primeiro-ministro guineense de transição avisa que país "não é quintal" de Portugal.CPLP suspende Guiné-Bissau de todas as atividades por "violação grave da ordem constitucional"