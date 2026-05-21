Ben Gvir.
Ben Gvir. EPA/ABIR SULTAN
Internacional

Portugal apoia proposta italiana de sanções da UE a ministro israelita Ben Gvir

MNE lembra que Portugal já tinha defendido em Bruxelas que fossem sancionados os ministros Ben Gvir e Bezalel Smotrich, ambos de extrema-direita, “tal como a UE tem feito para os colonos violentos”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Governo português apoiou esta quinta-feira, 21 de maio, a proposta de Itália para a União Europeia sancionar o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pela forma como tratou os ativistas da flotilha Global Sumud.

Em declarações à Lusa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, recordou que Portugal já tinha defendido em Bruxelas que fossem sancionados os ministros israelitas Ben Gvir e Bezalel Smotrich, com a pasta das Finanças, ambos de extrema-direita, “tal como a UE tem feito para os colonos violentos”.

“Não havia consenso para isso. Agora há uma nova proposta de um país que antes não estava disponível para isso e Portugal, obviamente, apoia essa proposta também”, referiu.

Da mesma forma, Portugal é favorável à suspensão parcial do acordo de associação entre a UE e Israel, como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu na quarta-feira.

“Nós já apoiamos a suspensão parcial há muito tempo, até estivemos disponíveis para votar a suspensão total, mas enfim, como não havia consenso para isto, fomos sempre bastante claros a dizer que, ao menos, deveria haver uma suspensão parcial na parte comercial do acordo”, comentou.

As Forças Armadas de Israel realizaram, entre segunda e terça-feira, a interceção em águas internacionais dos cerca de 50 barcos da flotilha humanitária Global Sumud, que tentavam chegar à Faixa de Gaza com cerca de 430 ativistas a bordo.

As autoridades israelitas anunciaram que os ativistas começaram a ser deportados esta quinta-feira.

O Governo português convocou na segunda-feira o embaixador israelita em Lisboa para protestar contra a detenção de dois ativistas portugueses, ambos médicos, que integravam a flotilha, por ter sido feita em águas internacionais, “em violação do Direito internacional”.

Esta detenção está também a ser marcada pelas imagens polémicas do ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Gvir, a humilhar dezenas de ativistas, o que motivou protestos de várias capitais europeias.

A União Europeia (UE) classificou esta quinta-feira como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.

Ben Gvir.
Portugueses detidos por Israel estão "bem de saúde, mas bastante marcados"
União Europeia
Médio Oriente
Itamar Ben Gvir
Operação Fúria Épica
Diário de Notícias
www.dn.pt