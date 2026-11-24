O porto de La Restinga, em El Hierro, ilha nas Canárias, acolheu esta terça-feira, 24 de novembro, 1.560 migrantes em 10 embarcações oriundas da Gâmbia e do Senegal, num dia de possível recorde de afluência ao arquipélago espanhol.

Segundo a contabilidade da agência EFE, a partir de dados dos serviços de assistência aos migrantes, há 163 mulheres e 92 menores nas embarcações.

O maior número de pessoas a usarem a designada ‘Rota das Canárias' e a serem resgatadas num só dia até 2026 era de 1.461 pessoas, registado em 7 de novembro de 2020, época em que o epicentro das chegadas era Arguineguín, na ilha de Gran Canaria.

Esse número foi superado em 14 de novembro, com 13 embarcações a transportarem 1.580 migrantes, dos quais 1.327 desembarcaram em El Hierro, 203 na Gran Canaria e 50 em Tenerife.

Dois barcos sobre os quais ainda não há dados foram socorridos a 70 quilómetros da costa, pelo que o recorde de migrantes resgatados no mar num só dia em Espanha pode ser quebrado.

A primeira embarcação a chegar esta terça-feira a El Hierro entrou no cais às 02:45, com 217 pessoas, da Gâmbia e do Senegal, à exceção de um refugiado do Iémen, contando-se no grupo 13 mulheres e 18 menores.

A segunda embarcação chegou a La Restinga com 190 pessoas oriundas da Gâmbia, do Senegal e da Guiné-Bissau, com 20 mulheres e oito menores, após sete dias no Oceano Atlântico.

O terceiro barco também reunia 217 pessoas, oriundas dos mesmos três países da costa ocidental africana, incluindo 21 mulheres e 12 menores, enquanto a embarcação seguinte contava com 171 migrantes, entre os quais 23 mulheres e 18 menores.

Uma das pessoas no quarto barco foi internada no hospital de Valverde, capital da El Hierro, ilha mais ocidental das Canárias, com hipotermia grave.

A quinta embarcação transportou 93 pessoas, senegalesas, enquanto as duas seguintes contabilizavam 186 pessoas, oriundas da Gâmbia, do Senegal, da Guiné-Bissau e da Guiné-Conacri.

A oitava embarcação contava com 208 pessoas, provenientes da Gâmbia, do Senegal, da Guiné-Conacri, da Mauritânia, do Burquina Faso e do Mali, enquanto a nona reunia 119 pessoas e a última 159.

Além das 1.560 pessoas acolhidas esta terça-feira, 815 foram resgatadas na segunda-feira, com seis embarcações a atracarem em El Hierro e duas em Tenerife.