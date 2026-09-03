Mais de 80 mortos em embarcação à deriva a sul das Canárias
Mais de 80 pessoas, entre elas um bebé, morreram a bodo de uma embarcação que esteve 26 dias à deriva no mar e que foi finalmente detetada, na madrugada desta quinta-feira, 3 de setembro, a sul das Canárias. A bordo, estavam 44 sobreviventes e, pelo menos, cinco corpos.
A embarcação foi detetada na tarde de quarta-feira por uma aeronave do Serviço de Resgate Marítimo. A ajuda chegou a bordo já cerca da meia-noite através do navio Guardamar Urania.
"Pareciam cadáveres ambulantes, como zombies. Estavam a desmaiar, incapazes de se manter de pé. A maioria estava a alucinar; alguns até nos tentaram atacar", disse um dos socorristas à agência EFE.
A embarcação terá saído da Gâmbia a 7 de agosto, com 127 pessoas a bordo, entre elas quatro mulheres e um bebé.
Três das pessoas tiveram de ser transportadas de helicóptero para hospitais de Las Palmas, nas Canárias; as restantes seguiram no navio para terra.
Os cinco corpos detetados a bordo não foram resgatados imediatamente devido às condições do mar.
Paralelamente, na Grécia, os elementos da Polícia Marítima de Portugal que se encontram em missão na ilha de Gavdos, resgataram 39 pessoas, no decorrer de uma missão de vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia.
Em comunicado, a Marinha informa que os 38 homens e uma mulher se encontram bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo sido transportadas para outra embarcação, ficando à guarda das autoridades gregas.