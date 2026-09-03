Mais de 80 mortos em embarcação à deriva a sul das Canárias

Mais de 80 pessoas, entre elas um bebé, morreram a bodo de uma embarcação que esteve 26 dias à deriva no mar e que foi finalmente detetada, na madrugada desta quinta-feira, 3 de setembro, a sul das Canárias. A bordo, estavam 44 sobreviventes e, pelo menos, cinco corpos.

A embarcação foi detetada na tarde de quarta-feira por uma aeronave do Serviço de Resgate Marítimo. A ajuda chegou a bordo já cerca da meia-noite através do navio Guardamar Urania.

"Pareciam cadáveres ambulantes, como zombies. Estavam a desmaiar, incapazes de se manter de pé. A maioria estava a alucinar; alguns até nos tentaram atacar", disse um dos socorristas à agência EFE.

A embarcação terá saído da Gâmbia a 7 de agosto, com 127 pessoas a bordo, entre elas quatro mulheres e um bebé.