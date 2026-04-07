Juan Carlos numa viagem a Portugal, em 2009.
Juan Carlos numa viagem a Portugal, em 2009.João Manuel Ribeiro
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Polémica por causa de prémio francês ao livro de memórias de Juan Carlos

Rei emérito estará num almoço com a líder da Assembleia Nacional francesa, que não sabia de nada.
Susana Salvador
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